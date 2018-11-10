"РФ игнорирует международные нормы": Канада осудила фейковые выборы в ОРДЛО
Канадцы будут продолжать защищать интересы Украины
Министерство иностранных дел Канады заявило, что государство глубоко обеспокоено незаконными т. н. "выборами" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, запланированными на 11 ноября. Об этом идет речь в заявлении канадского МИД.
"Канада глубоко обеспокоена незаконными выборами, запланированными в Донецкой и Луганской областях Украины на 11 ноября", – сказано в документе.
Во внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что суверенитет и территориальную целостность Украины необходимо уважать.
"Мы осуждаем действия России, которые игнорируют международные нормы и еще больше угрожают жизни на востоке Украины", – отмечается в заявлении.
Также МИД добавили, что Канада по-прежнему обеспокоена ситуацией на Донбассе, которая является прямым результатом российской агрессии.
В заявлении напоминается, что с 2014 года Канада выделила Украине более 750 млн долларов международной помощи, включая деньги на развитие, стабилизацию и безопасность, а также гуманитарную помощь.
"Канадцы будут продолжать стоять вместе с народом Украины", – заверили в МИД.
Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко заявил, что вопрос фейковых выборов вскоре рассмотрят в ОБСЕ.
Как известно, "волеизъявление" жителей оккупированных территорий запланировано на 11 ноября. А вот мир не в восторге от такой идеи. В конце октября состоялось заседание Совбеза ООН по Украине, на котором ряд стран признал незаконными "выборы" на Донбассе.
Как сообщалось, за организацию незаконных выборов РФ грозит усиление международных санкций.
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