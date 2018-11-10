"РФ игнорирует международные нормы": Канада осудила фейковые выборы в ОРДЛО

Сегодня, 23:49

Канадцы будут продолжать защищать интересы Украины

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Министерство иностранных дел Канады заявило, что государство глубоко обеспокоено незаконными т. н. "выборами" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, запланированными на 11 ноября. Об этом идет речь в заявлении канадского МИД.

"Канада глубоко обеспокоена незаконными выборами, запланированными в Донецкой и Луганской областях Украины на 11 ноября", – сказано в документе.

Во внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что суверенитет и территориальную целостность Украины необходимо уважать.

"Мы осуждаем действия России, которые игнорируют международные нормы и еще больше угрожают жизни на востоке Украины", – отмечается в заявлении.

Также МИД добавили, что Канада по-прежнему обеспокоена ситуацией на Донбассе, которая является прямым результатом российской агрессии.

В заявлении напоминается, что с 2014 года Канада выделила Украине более 750 млн долларов международной помощи, включая деньги на развитие, стабилизацию и безопасность, а также гуманитарную помощь.

"Канадцы будут продолжать стоять вместе с народом Украины", – заверили в МИД. 

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко заявил, что вопрос фейковых выборов вскоре рассмотрят в ОБСЕ.

Как известно, "волеизъявление" жителей оккупированных территорий запланировано на 11 ноября. А вот мир не в восторге от такой идеи. В конце октября состоялось заседание Совбеза ООН по Украине, на котором ряд стран признал незаконными "выборы" на Донбассе

Как сообщалось, за организацию незаконных выборов РФ грозит усиление международных санкций.
Канада, Донбасс, осуждение, псевдовыборы

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Источник:

УНИАН

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