Ринат Ахметов в Мариуполе: сделаем все, чтобы город дышал чистым воздухом

Как стало известно, в этом году заканчивают новый самый большой экологический проект в истории Украины

Ринат Ахметов заявил, что Мариуполь будет дышать чистым воздухом. Фото: коллаж "Сегодня"

Во время посещения Мариуполя предприниматель, основатель и акционер компании SCM Ринат Ахметов заявил, что сейчас делают все возможное, чтобы город в ближайшее время дышал свежим воздухом.

Об этом предприниматель сообщил во время посещения предприятий "Азовсталь" и Мариупольского металлургического комбината им. Ильича группы "Метинвест" в Мариуполе.

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"Мы сделаем все, чтобы в ближайшее время Мариуполь дышал чистым воздухом. Мы хотим сделать это быстро, но быстро не очень хорошо у нас получается. Но все же я знаю, что мы идем в правильном направлении и что-то уже сделали в этом же направлении", – заявил Ахметов.

Как стало известно, в этом году заканчивают новый самый большой экологический проект в истории Украины – это очистка конвекторов на комбинате "Азовсталь".

"Это символично то что мы говорим и об экологии, и о развитии персонала, и об инвестициях в качество и новом продукте. Я думаю, что это лучшее доказательство того, что в Мариуполе все будет хорошо и заводы будут развиваться", – добавил генеральный директор ООО "Метинвест Холдинг" Юрий Рыженков.

Ринат Ахметов в Мариуполе: в 100 км от родного Донецка пульс подпрыгнул до 180

Во время посещения Мариуполя предприниматель, основатель и акционер компании SCM Ринат Ахметов рассказал, что из-за волнения в 100 км от родного Донецка у него подпрыгнул пульс до 180. Об этом предприниматель говорил во время посещения предприятий "Азовсталь" и Мариупольского металлургического комбината им. Ильича группы "Метинвест" в Мариуполе.

"Я нахожусь на родной земле. У меня такое волнение. Я вообще очень рад вас видеть. Спасибо вам за возможность, за встречу. Когда ехали из Запорожья, увидели знак "Донецк 100 км". У меня сразу пульс 180, я разволновался. Я очень рад быть здесь", – поделился Ахметов.

Позже Ахметов отметил, что общение с коллективами проходит в такой теплой атмосфере, что волнение проходит.

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