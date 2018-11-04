Роботы со стеклянными глазами: в сети бурно отреагировали на пропагандистский ролик боевиков

В сети появился пропагандистский ролик боевиков так называемой "ЛНР", который призывает людей приходить на "выборы". Видео разместил в Twitter популярный блогер с псевдонимом "Фашик Донецкий".

Пользователи соцсетей бурно отреагировали на ролик, на котором танцующие парни и девушки изображают радость от так называемых "выборов".

"Прекрасный ролик, я считаю. Стеклянные глаза без следа мысли, движения роботов. Очень жизненно, да", "Какой электорат, такая и реклама для него", – пишут комментаторы.

Ранее соцсети высмеяли очередную поделку российских пропагандистов, которые начали распространять видео, на котором мальчик из Сирии рассказывает о якобы "постановочной" химической атаке в Думе, за участие в которой ему "дали финики и печенье". В комментариях 11-летнего сирийского разоблачителя назвали братом "распятого" мальчика с Донбасса и сыном "испанского диспетчера", который рассказывал выгодные Кремлю сказки о сбитом "Боинге" МН-17.

Также в сети появилась жесткая карикатура на жизнь в "ДНР", на которой люди несут на плечах гробы. Вероятно, что под ними автор имела в виду "груз 200", которым становятся пророссийские боевики на территории оккупированного Донбасса.

А популярный российский карикатурист Сергей Елкин создал карикатуру после того, как Путин предсказал всем россиянам попадание в рай в случае ядерной войны. Художник изобразил президента России в раю с табличкой "Зарезервировано".