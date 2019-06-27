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Родители держали на цепи шестилетнего ребенка в Луганской области

27 июня, 15:45

Свой поступок горе-родители объяснили тем, что мальчик плохо вел себя

Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin.

В Луганской области родители держали на цепи шестилетнего сына. Об этом в Facebook сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Сегодня в ходе проведения операции "Безопасное лето" и осуществления профилактических мероприятий по проверке лиц, склонных к домашнему насилию полицейскими Луганской области совместно с представителями службы по делам детей была проведена проверка по адресу проживания женщины, 1992 г.р., и ее мужа, 1982 г. .н., который работает механизатором. Обнаружили, что малолетний ребенок 2013 г.р. был привязан металлической цепью за пояс к входной двери и находился в коридоре дома. По словам родителей, мальчика привязали "за плохое поведение", – написал Аброськин.

Напомним, харьковские копы забрали ребенка у родителей, которые над ним издевались. Полиция открыла уголовное производство за нанесение ребенку телесных повреждений.

Ранее мы писали, что делать, когда соседи издеваются над своими родственниками. Заявлять о насилии над детьми следует не медля во все службы.


Как сообщалось, только 10% пострадавших от домашнего насилия обращаются в полицию.

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Тег ребенок, насилие, рабство, цепь, насилие в семье, семейное насилие

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