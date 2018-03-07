Родственники погибшего боевика отказались от его тела на Донбассе
Украинские военные рассказали подробности инцидента
Представители гуманитарного проекта Вооруженных Сил Украины "Эвакуация 200" не смогли передать родственникам тело погибшего на Приазовском направлении наемника российско-оккупационных войск. Об этом сообщает Штаб АТО.
"После проведенных судебно-медицинских экспертиз украинская сторона связалась с близкими погибшего, однако, последние отказались вывозить тело с подконтрольной Украине территории", – рассказали в Штабе.
Напомним, ранее в украинском Генштабе заявили, что АТО продолжится, несмотря на закон о деоккупации Донбасса. При этом новый закон предполагает переход управлением военной операции штабу Объединенных сил, который сможет задействовать не только военных, но и спецслужбы – но решение о прекращение Антитеррористической операции принимают в СБУ.
Как сообщалось, на днях в зоне проведения АТО на Донбассе вступил в силу очередной режим прекращения огня.
Перемирие предполагает запрет сторонам конфликта на ведение наступательных действий и разведывательных операций, ведение огня как в направлении, так и со стороны населенных пунктов, размещение и применение тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи них.
Также стороны должны соблюдать требование не вести преднамеренные обстрелы гражданской инфраструктуры − школ, детских садов, больниц.
Вы сейчас просматриваете новость "Родственники погибшего боевика отказались от его тела на Донбассе". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"