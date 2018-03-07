Родственники погибшего боевика отказались от его тела на Донбассе

Сегодня, 10:59

Украинские военные рассказали подробности инцидента

Фото: AFP
Фото: AFP

Представители гуманитарного проекта Вооруженных Сил Украины "Эвакуация 200" не смогли передать родственникам тело погибшего на Приазовском направлении наемника российско-оккупационных войск. Об этом сообщает Штаб АТО.

"После проведенных судебно-медицинских экспертиз украинская сторона связалась с близкими погибшего, однако, последние отказались вывозить тело с подконтрольной Украине территории", – рассказали в Штабе.

Напомним, ранее в украинском Генштабе заявили, что АТО продолжится, несмотря на закон о деоккупации Донбасса. При этом новый закон предполагает переход управлением военной операции штабу Объединенных сил, который сможет задействовать не только военных, но и спецслужбы – но решение о прекращение Антитеррористической операции принимают в СБУ.

Как сообщалось, на днях в зоне проведения АТО на Донбассе вступил в силу очередной режим прекращения огня.

Перемирие предполагает запрет сторонам конфликта на ведение наступательных действий и разведывательных операций, ведение огня как в направлении, так и со стороны населенных пунктов, размещение и применение тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи них.

Также стороны должны соблюдать требование не вести преднамеренные обстрелы гражданской инфраструктуры − школ, детских садов, больниц.
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"Сегодня"

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