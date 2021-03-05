России не нужен уголь из ОРДЛО: оккупанты закрывают шахты

Подконтрольные России оккупанты части Донбасса собираются закрыть ряд шахт на неподконтрольных Киеву территориях – добытый уголь оказался не нужен ни РФ, ни Украине.

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Об этом 5 марта сообщил в своем Twitter представитель оккупированных районов Донецкой области в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский, ссылаясь на сообщение в одном из Telegram-каналов.

"Надо же, России оказался не нужен уголь Донбасса, и она продолжает уничтожать шахты ОРДЛО. Вот так сюрприз!" – пишет журналист.

Речь идет о шахте им. Космонавтов в Ровеньках и всем "филиале компании "Востокуголь" в городе Краснодон в Луганской области, которые находятся под контролем боевиков.

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В сообщении также говорится о том, что "на угольной и промышленной отрасли республик решили поставить крест", поскольку так называемая реорганизация угольной отрасли была одобрена "московскими чиновниками в Министерстве экономического развития" РФ.

Прогнозируется закрытие новых шахт и водоотливов в будущем, что приведет еще к большему социальному напряжению.

Напомним, как уже сообщала Служба внешней разведки Украины, Россия не заинтересована в развитии оккупированных территорий Украины – они ей нужны только в качестве полигона для испытания военных и медицинских разработок.

А глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук объяснил, почему на сегодняшний день с Россией невозможно договориться об урегулировании конфликта на Донбассе.

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