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РФ ведет активные "военные поставки" на Донбасс: в ОБСЕ озвучили детали

7 июня, 14:52

Денис Беспалов Денис Беспалов

Беспилотник ОБСЕ зафиксировал движение через границу военных колон

Через неподконтрольную Украине часть границы на Донбассе курсирует военная техника. Об этом говорится в отчете наблюдательной миссии ОБСЕ. Передвижение военных грузовиков зафиксировали беспилотники ОБСЕ, которые ранее боевики неоднократно обстреливали.

"В период между 20:40 4 июня и 00:24 5 июня БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал автоколонну грузовиков (военного типа), заезжающую в Украину, и еще одну автоколонну грузовиков, которые выезжали из Украины, по грунтовой дороге около н.п. Черемшино (неподконтрольный правительству, 59 км к юго-востоку от Луганска) рядом с границей с Российской Федерацией в месте, где нет контрольно-пропускных пунктов", - говорится в сообщении

По данным ОБСЕ, в ночь с 4 на 5 июня в Луганск прибыла колонная из 10 военных грузовиков и других транспортных средств военного типа, более 10 военных грузовиков выехали из Донбасса на территорию России.

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Ранее новости "Сегодня" писали, что боевики стали больше стрелять, не стесняются применять запрещенное вооружение, а главари боевиков угрожают даже "подвинуть" линию разграничения и приводят свои бандформирования в боеготовность. Читайте подробнее в материале "Эскалация на Донбассе: причины и последствия".

Смотрите также в сюжете, как во время одного из вражеских обстрелов снаряд попал прямо в блиндаж ВСУ, в котором находился один боец, но чудом выжил:

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Россия ОБСЕ Донбасс боевики

Источник: Сегодня

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