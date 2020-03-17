Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,52
29,52

Россия бросила своих военных в "ЛДНР" из-за коронавируса: наемники бегут с оружием

17 марта, 05:17

Сергей Мартынец

Россияне начали поиски дезертиров и выдают это за учения

Российское командование приостановило ротацию своих войск на Донбассе, в связи с чем наемники из РФ вынуждены оставаться на оккупированных территориях. Однако эту проблему они пытаются решить дезертирством. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Командование российских оккупационных войск под предлогом предотвращения распространения коронавируса планирует перенос сроков очередной ротации личного состава передовых подразделений. В связи с этим в соединениях и частях "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК" увеличилось количество российских наемников, которые самовольно оставляют места несения службы, в т.ч. с оружием.

Реклама

Для поиска дезертиров задействовано оперативно-поисковые группы с привлечением представителей силовых структур т.н. "республик". Во избежание огласки в СМИ, указанные мероприятия проводятся под видом плановых тренировок по поиску военнослужащих по сигналу "Кольцо" и мероприятий по противодействию терроризму.

В тренде
Отомстили за "Урал": под Мариуполем ВСУ подбили грузовик боевиков

Как сообщали новости "Сегодня", на днях стало известно о случаях коронавируса на оккупированной части Донбасса. Первой зараженной стала женщина, которая вернулась в "ЛДНР" из Китая через Москву. Также стало известно, что оккупанты задержали "подозреваемую" на коронавирус из России. На границе с Россией у нее была температура 37,2.

В свою очередь министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявлял о 12 случаях коронавируса в Горловке.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия Донбасс разведка коронавирус российские военные

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Тяжелый бой в Песках: ВСУ жестко отомстили боевикам за обстрел грузовика
Тяжелый бой в Песках: ВСУ жестко отомстили боевикам за обстрел грузовикаДонбасс
Причастные к катастрофе MH17 участвовали в аннексии Крыма
Причастные к катастрофе MH17 участвовали в аннексии КрымаРоссия
Путин лично разрешил сбить
Путин лично разрешил сбить "Боинг" над Донбассом – адвокатДонбасс
Россия готовится забрать часть Донбасса: Климкин указал на опасный момент
Россия готовится забрать часть Донбасса: Климкин указал на опасный моментУкраина
"Морпехи ДНР" устроили пьяные разборки под Мариуполем: трое убитых, пятеро раненыхДонбасс
Коронавирус на Донбассе: под подозрение попал автобус из Москвы
Коронавирус на Донбассе: под подозрение попал автобус из МосквыДонбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...