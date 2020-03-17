Россия бросила своих военных в "ЛДНР" из-за коронавируса: наемники бегут с оружием

Россияне начали поиски дезертиров и выдают это за учения

Российское командование приостановило ротацию своих войск на Донбассе, в связи с чем наемники из РФ вынуждены оставаться на оккупированных территориях. Однако эту проблему они пытаются решить дезертирством. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Командование российских оккупационных войск под предлогом предотвращения распространения коронавируса планирует перенос сроков очередной ротации личного состава передовых подразделений. В связи с этим в соединениях и частях "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК" увеличилось количество российских наемников, которые самовольно оставляют места несения службы, в т.ч. с оружием.

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Для поиска дезертиров задействовано оперативно-поисковые группы с привлечением представителей силовых структур т.н. "республик". Во избежание огласки в СМИ, указанные мероприятия проводятся под видом плановых тренировок по поиску военнослужащих по сигналу "Кольцо" и мероприятий по противодействию терроризму.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях стало известно о случаях коронавируса на оккупированной части Донбасса. Первой зараженной стала женщина, которая вернулась в "ЛДНР" из Китая через Москву. Также стало известно, что оккупанты задержали "подозреваемую" на коронавирус из России. На границе с Россией у нее была температура 37,2.

В свою очередь министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявлял о 12 случаях коронавируса в Горловке.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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