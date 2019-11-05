Россия готовит боевикам серьезную проверку: появились подробности

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На оккупированных территориях готовятся к проверке специальной комиссией хищений российского имущества, присылаемого боевикам с России. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Российское командование усиливает контроль за использованием оккупационными войсками "гуманитарной помощи" и материально-технического имущества на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

В соединениях и частях "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ" началась подготовка к проверке комиссией Генштаба ВС РФ целевого использования материальных средств, доставленных в течение года с РФ "гуманитарными конвоями" и скрыто через неконтролируемые Украиной участки границы, в том числе оружия и боеприпасов. Кроме того, комиссия будет проверять информацию о возможном хищении российским оккупационным командованием запасов военного имущества, в т.ч. горюче-смазочных материалов и ремонтных комплектов для автомобильной техники", – говорится в сообщении.

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Как сообщали новости "Сегодня", Россия начала наказывать своих офицеров в "Л/ДНР". Пока на передовой боевики ведут боевые действия, российские оккупанты решили "подзаработать", распродавая имущество, привезенное из РФ.

Также мы писали, что российскому командованию стало известно, что боевики распродают российское оружие и имущество. Кроме того, местные "воины" даже начали ставить ультиматумы своим командирам.

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