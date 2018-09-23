Россия готовит очередную эскалацию на Донбассе к выступлению Порошенко в ООН – эксперт

Очередная передислокация тяжелого вооружения и техники оккупантов в районе проведения Операции объединенных преследует несколько целей и свидетельствует о том, что Россия намеревается продолжить боевые действия на Донбассе.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Подобные переброски российской военной техники наблюдаются уже не первый раз. Это в условиях войны происходит постоянно. Напомню, где-то полгода назад Россия также перебрасывала на оккупированный Донбасс новые системы "Град" как раз для того, чтобы проводить испытания. То есть РФ преследует две задачи: во-первых, они уничтожают свои так называемые излишние запасы старых вооружений и техники, которые необходимо утилизировать и уничтожить. Они их уничтожают боевым путем, используя в войне против Украины. Вторая цель – испытание новейших систем вооружений, в частности, это касается РСЗО "Град", – пояснил он.

Кроме того, по словам Мусиенко, переброску дополнительного вооружения оккупанты осуществляют время от времени для усиления своих боевых действий и позиций на Донбассе.

"Но сейчас ничего экстраординарного из того, что мы уже видели ранее, в районе проведения ООС не происходит. Подобное происходило и раньше. Это в очередной раз свидетельствует, что Россия не намеревается прекращать военные действия против Украины и выполнять Минские соглашения", – сказал эксперт.

Также он подчеркнул, что РФ всегда перед какими-то ключевыми событиями на мировом уровне или международными переговорами идет на эскалацию ситуации в Украине.

"На предстоящей Генассамблее ООН будут обсуждать украинский вопрос, хотя Россия этом очень сильно противостояла. А как известно, перед любыми обсуждениями и международными встречами это стало стилем поведения и манерой РФ. Россияне начинают обострять боевые действия с эскалацией на определенных украинских направлениях. Думаю, сейчас это может быть тоже одной из причин переброски вооружений и техники", – резюмировал руководитель Центра военно-правовых исследований.

Как сообщалось ранее, украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон зафиксировала выведение боевиками из укрытий значительного количества танков и крупнокалиберной артиллерии.

В частности, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей 22 сентября было зафиксировано размещение вооруженными формированиями РФ с нарушением линии отвода 21 танка, шести реактивных систем залпового огня "Град", шести самоходных гаубиц "Гвоздика", 15 противотанковых пушек МТ-12 "Рапира", 21 миномета, а также четырех боевых бронированных машин.

Ранее мы писали, что на Донбассе боевики в нарушение линии отвода перемещают тяжелое вооружение.

Кроме того, Россия направила на Донбасс "Ураганы" и подключала боевиков "Л/ДНР" к учениям "Восток-2018".