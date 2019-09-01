Россия и боевики продолжают срывать договоренности по Донбассу

Оккупанты не пустили украинских представителей оценить прогресс по восстановлению моста в Станице Луганской

Фото: facebook.com/darka.olifer

Пророссийские оккупанты Донбасса продолжают срывать планы восстановления разрушенного моста в Станице Луганской.

Об этом 1 августа заявили в пресс-центре Операции Объединенных, отметив, что накануне "оккупационная администрация отказала в доступе к разрушенной части моста на участке разведения №1 Станица Луганская представителям "Укртрансмоста".

По этой причине украинские эксперты не смогли изучить участок разрушенного моста, чтобы определить объемы восстановительных работ необходимых в дальнейшем.

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"Кроме того, сегодня, 1 сентября 2019 года, был запланирован демонтаж, разборка и вывоз элементов конструкций разрушенного моста, уборка барьерного ограждения, вывоз поврежденных металлических конструкций, а также уборка строительного мусора", – добавили в ООС.

Украинская сторона СЦКК встретилась с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которым продемонстрировала готовность расчетов для изучения местности у моста, разборку и расчистку завалов разрушенной части моста.

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Через ОБСЕ боевикам передали о готовности продолжать работы, на что оккупанты ответили отказом.

"Стоит отметить, что блокировка оккупационной администрацией работ в Станице Луганской в очередной раз свидетельствует о целенаправленном несоблюдение вооруженными формированиями Российской Федерации и их наемниками своих обязательств, связанных с восстановлением инфраструктуры в данном районе", – резюмировали в ООС.

Напомним, что украинская сторона Совместного центра по контролю и координации приостановила демонтаж фортификационных сооружений в Станице Луганской, поскольку боевики не проводят никакие инженерные работы.

Как мы писали ранее, СММ ОБСЕ получила сообщение о завершении разведения сил и средств на участке в районе Станицы Луганской.

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