Россия использует на Донбассе новейшую систему орбитального подавления (фото)

Россияне пытались скрыть утечку фото своего нового комплекса радиоэлектронной борьбы, но не удалось

АСП "Тирада-2". Фото: Минобороны РФ. Фото: Минобороны РФ

На Донбассе наблюдателями ОБСЕ была замечена новая техника РФ – система радиоэлектронной борьбы и орбитального подавления "Тирада-2". Ее должны были поставить в российские войска только в этом году, однако оказалось, что новая техника уже активно используется на востоке Украины. Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm разобрались, что это такое и для чего оно нужно.

Наличие этой системы на Донбассе указывала не только на проведение испытаний новейших российских систем РЭБ в боевых условиях против украинской армии, но и на попытки Российской Федерации помешать получению сигнала стратегическим дроном США RQ-4B Global Hawk, который периодически проводит мониторинг вдоль линии соприкосновения.

Отмечается, что на стыке марта и апреля эта система была замечена наблюдателями ОБСЕ неподалеку от Южной Ломоватки. В то же время в InformNapalm отмечают с 2017 года в этом районе активность российских военных "радиоэлектронщиков".

Волонтеры никак не могли найти достоверные фото системы "Триада-2", пока сначала Минобороны РФ не опубликовала, как выглядит новая система РЭБ, то появлялись фото с российских полигонов и в итоге удалось подтвердить, что обнаруженная техника на Донбассе действительно является "Триадой-2".

"Четкое определение и фотофиксация этой системы очень важна. Россияне пытались скрыть утечку фото этого комплекса РЭБ и убирали отдельные фотографии с сайтов. Однако нам удалось распознать эту систему благодаря информации из отчетов СММ ОБСЕ. Надеемся, что эти данные будут использованы проукраинскими жителями оккупированных территорий для определения, фото- и видео фиксации новейших российских систем и передачи этих данных нам для дальнейшего документирования фактов военного вторжения Российской Федерации", – сообщили в InformNapalm.

А тем временем, как сообщалось, Россия развертывает на Донбассе военное спецоборудование. Армия РФ перед принятием на вооружение испытывает новую технику на востоке Украины, с помощью которой хотят защититься от украинских беспилотников.

Также летом прошлого года мы писали, что о новых доказательствах присутствия войск РФ на Донбассе. Секретное оборудование, которое засекли на оккупированных территориях, Россия просто так не подарила бы боевикам.

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