Россия использует на Донбассе новейшую систему орбитального подавления (фото)
Россияне пытались скрыть утечку фото своего нового комплекса радиоэлектронной борьбы, но не удалось
На Донбассе наблюдателями ОБСЕ была замечена новая техника РФ – система радиоэлектронной борьбы и орбитального подавления "Тирада-2". Ее должны были поставить в российские войска только в этом году, однако оказалось, что новая техника уже активно используется на востоке Украины. Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm разобрались, что это такое и для чего оно нужно.
Наличие этой системы на Донбассе указывала не только на проведение испытаний новейших российских систем РЭБ в боевых условиях против украинской армии, но и на попытки Российской Федерации помешать получению сигнала стратегическим дроном США RQ-4B Global Hawk, который периодически проводит мониторинг вдоль линии соприкосновения.
Отмечается, что на стыке марта и апреля эта система была замечена наблюдателями ОБСЕ неподалеку от Южной Ломоватки. В то же время в InformNapalm отмечают с 2017 года в этом районе активность российских военных "радиоэлектронщиков".
Волонтеры никак не могли найти достоверные фото системы "Триада-2", пока сначала Минобороны РФ не опубликовала, как выглядит новая система РЭБ, то появлялись фото с российских полигонов и в итоге удалось подтвердить, что обнаруженная техника на Донбассе действительно является "Триадой-2".
"Четкое определение и фотофиксация этой системы очень важна. Россияне пытались скрыть утечку фото этого комплекса РЭБ и убирали отдельные фотографии с сайтов. Однако нам удалось распознать эту систему благодаря информации из отчетов СММ ОБСЕ. Надеемся, что эти данные будут использованы проукраинскими жителями оккупированных территорий для определения, фото- и видео фиксации новейших российских систем и передачи этих данных нам для дальнейшего документирования фактов военного вторжения Российской Федерации", – сообщили в InformNapalm.
А тем временем, как сообщалось, Россия развертывает на Донбассе военное спецоборудование. Армия РФ перед принятием на вооружение испытывает новую технику на востоке Украины, с помощью которой хотят защититься от украинских беспилотников.
Также летом прошлого года мы писали, что о новых доказательствах присутствия войск РФ на Донбассе. Секретное оборудование, которое засекли на оккупированных территориях, Россия просто так не подарила бы боевикам.
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