Россия "морит голодом" боевиков Донбасса и запретила идти на "дембель" – разведка

Местные "воины" в шоке от "поддержки" россиян и теперь грабят и мародерствуют, чтобы прокормить себя

Боевики т.н. "Л/ДНР" недовольны продовольственным обеспечением из России. Также местным "воинам" запретили увольняться со службы, причем даже по состоянию здоровья. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Так, российское командование пытается предотвратить катастрофу с укомплектованностью личным составом подразделений, в связи с чем в "1 АК" для наемников из числа местного населения введен запрет на увольнение с военной службы по окончании сроков контрактов или по состоянию здоровья.

Кроме того, оккупанты урезали обеспечение для местных боевиков.

"В течение последних двух месяцев отмечено значительное ухудшение качества продовольствия, поступающего для обеспечения оккупационных войск с РФ. Наряду с этим осуществляется ограниченное продовольственное обеспечение отдельных подразделений противника со значительным снижением норм снабжения, что приводит к увеличению случаев мародерства и грабежей "военнослужащими" гражданских объектов (продовольственных магазинов, частных хозяйств и домов и т.д.)", – сообщает разведка.

На днях разведка сообщали о новых проблемах в рядах боевиков. Так, на оккупированных территориях участились случаи самострелов и побегов через минные поля с передовых позиций. Боевики-дезертиры подрываются на своих же минах – так боятся воевать с украинскими военными.

Как сообщал офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц"), на оккупированных территориях – хаос. Стало известно, что боевики убивают своих же, а танкисты и вовсе сгорели живьем. Военный сообщил о новых потерях врага.