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Россия может повторить на Донбассе "грузинский сценарий" – Минобороны

14 апреля, 01:49

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Самым мощным сигналом для Кремля, чтобы не допустить активизации агрессии, могло бы стать предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО

Министерство обороны Украины не исключает, что Россия планирует для Донбасса повторение грузинского сценария 2008 года, когда Грузия лишилась Южной Осетии. Об этом свидетельствуют устраиваемые РФ провокации и раздача российских паспортов на оккупированных территориях.

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Об этом заявил министр обороны Андрей Таран на встрече с послом Франции Этьеном де Понсеном.

Таран подчеркнул, что впервые со времен распада Советского Союза зафиксировано развертывание у украинских границ передовых командных пунктов и разветвленной системы управления войсками Российской Федерации.

"Россия способна планировать для Украины повторения грузинского сценария 2008 года. Для этого могут быть использованы провокации для обвинения ВСУ в нападении на мирное население, тем более, что уже более 400 тысячам человек на оккупированных территориях выданы российские паспорта", – отметил министр.

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Таран подчеркнул, что самым мощным сигналом для Кремля, который поможет не допустить активизации агрессии против Украины, могло бы стать предоставление нашей стране в ближайшее время Плана действий по членству в НАТО.

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Украина рассчитывает на соответствующую позицию по этому поводу от Французской Республики, как члена Североатлантического Альянса.

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