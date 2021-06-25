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Россия на Донбассе активизировала ДРГ и снайперов: тревожные разведданные

25 июня 2021 17:23

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Кадровые российские офицеры вооружены крупнокалиберными снайперскими винтовками с приборами ночного видения

Боевики не прекращают обстрелы на передовой, а Россия продолжается усиливать работу диверсионно-разведывательных групп и снайперов на фронте.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

В частности, противник увеличил интенсивность применения диверсионно-разведывательных групп, сформированных в основном из кадровых офицеров Вооруженных сил Российской Федерации. Каждая такая группа включает снайперов, вооруженных винтовками калибра 12,7 мм. Они оборудованы приборами ночного видения и бесшумной стрельбы для осуществления обстрелов позиций подразделений ВСУ с целью спровоцировать ответный огонь.

В то же время оккупанты наращивают боевые способности оперативной группировки российских оккупационных войск. Так, в соединениях и частях "первого и второго армейских корпусов" продолжается второй этап сборов с так называемыми "военнообязанными" запаса. Занятия проводятся на полигонах "Центральный-1", "Южный", "Восточный", "Славный", "Передовой", "Удалой", "Приморский".

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Как сообщали новости "Сегодня", на Донбассе боевики обстреляли автомобиль СЦКК. Оккупанты вели обстрел во время проведения гуманитарных мероприятий персоналом Красного Креста, им пришлось покинуть опасный район.

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Тем временем депутаты "Слуги народа" передали на Донбасс разведчикам ВСУ партию дронов.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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