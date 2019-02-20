Россия на Донбассе начала применять лазерное оружие: в разведке раскрыли детали

Секретные приборы применяют российские военные, прибывшие из Сирии

Скриншот.

Россия на Донбассе начала применять лазерное оружие: в разведке раскрыли детали //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/c08/be6/5c6c08be6a771.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/c08/be6/5c6c08be6a771.jpg 2019-02-20T05:27:00+02:00 Донбасс Секретные приборы применяют российские военные, прибывшие из Сирии

Россия продолжает использовать оккупированные территории Донбасса в качестве полигона для испытания вооружений. Так, сейчас оккупанты начали применять лазерное оружие. Об этом сообщает Главное управление разведки минобороны Украины.

Военные отмечают, что российские войска повышают эффективность использования новых видов вооружений и боеприпасов, испытывая их на украинских военных при атаках.

"С начала февраля противником начато использование неустановленного образца оптических (лазерных) приборов, способных поражать органы зрения человека. При этом, указанные приборы применяются военнослужащими ВС РФ, в январе прибыли с территории Сирии для усиления снайперских подразделений российских оккупационных войск", – сообщили в разведке.

Отметим, что применение лазерного оружия россиянами против украинских военных уже давно известно. Так, например, последний раз на Донбассе зафиксированы очередные признаки использования лазерного оружия боевиками в начале февраля. Пограничные наряды зафиксировали со стороны временно оккупированной территории лучи светло-фиолетового цвета.

Лазерное оружие может применяться для прямого уничтожения материальных объектов, ослепления различных оптических приборов, а также для повреждения органов зрения солдат противника. Очевидно, что во всех указанных выше случаях использовались именно ослепляющие лазеры. Читайте больше в материале "Сегодня" "Донбасс как полигон для экспериментов: боевики все чаще используют запрещенное оружие".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Россия на Донбассе начала применять лазерное оружие: в разведке раскрыли детали". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.