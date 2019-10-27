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Россия на Донбассе отрабатывает один важный тактический маневр

27 октября, 05:17

Вблизи линии разграничения оккупанты размещают тяжелое вооружение, что запрещено минскими договоренностями

/ Фото: Минобороны РФ

Оккупационные войска на Донбассе отрабатывают действия по маскировке своих войск в условиях повышенной активности применения беспилотников. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Так, командование российско-оккупационных войск продолжает использовать временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях как полигон для отработки тактики действий в условиях интенсивного применения беспилотных летательных аппаратов, в том числе по маскировке и скрытому перемещению бронетехники.

В отдельных районах вблизи линии соприкосновения оккупанты продолжают в нарушение Минских договоренностей скрыто размещать танки, самоходные артиллерийские установки и другое тяжелое вооружение. При этом, чтобы не допустить обнаружения замаскированных объектов, осуществляют постоянное наблюдение местности с использованием собственных беспилотных летательных аппаратов.

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Как сообщали новости "Сегодня", боевики на передовой срочно маскируют артиллерию. Командование российских оккупационных войск принимает меры для дальнейшего сокрытия нарушений Минских договоренностей в части, касающейся отвода тяжелой техники от линии соприкосновения.

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А тем временем оккупанты усиливаются. В разведке сообщили, что Россия тайно перебрасывает на Донбасс спецназ и "казаков". Кроме того, на оккупированных территориях российское командование проводит итоговую проверку войска боевиков.

В то же время на фронте обстановка продолжает оставаться напряженной, враг не прекращает обстрелы. Смотрите подробней о ситуации на Донбассе в сюжете:

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Россия техника Донбасс разведка боевики маскировка

Источник: Сегодня

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