Россия на Донбассе привела боевиков в полную боеготовность

Россия продолжает усилено готовить боевиков на Донбассе к боевым действиям. На этот раз войска оккупантов в рамках учений приведены в полную боеготовность.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.
Российское командование наращивает боеспособность соединений и частей оперативной группировки российско-оккупационных войск. Сегодня на едином оперативном фоне начаты командно-штабные учения с органами военного управления, частями и подразделениями "первого и второго армейских корпусов" российско-оккупационных войск, которые приведены в боевую готовность "Полная" (для учений).
На полигонах, в районах сосредоточения войск оккупантов проводятся тренировки и развертывания полевых командных пунктов.
Кроме того, противник активизировал мероприятия боевой подготовки с привлечением максимального количества личного состава мотострелковых, танковых, артиллерийских подразделений и подразделений противовоздушной обороны.
Как сообщали новости "Сегодня", за последнюю декаду сентября Россия перебросила на Донбасс наемников и вагоны боеприпасов, значительная часть снарядов была предназначена для артиллерии.
А недавно комиссия из России обнаружила в "Л/ДНР" большое количество "мертвых душ". Россияне вычислили командиров боевиков, которые обманывали своих кураторов и присваивали деньги.
А тем временем продолжает пылать Луганская область из-за лесных пожаров, в которых подозревают боевиков. На днях появилось видео, как противник поджигает сухую траву, провоцируя пожар:
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