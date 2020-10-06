Россия на Донбассе привела боевиков в полную боеготовность

Противник поднял на учения максимальное количество личного состава, задействованы даже силы ПВО

Россия продолжает усилено готовить боевиков на Донбассе к боевым действиям. На этот раз войска оккупантов в рамках учений приведены в полную боеготовность.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Российское командование наращивает боеспособность соединений и частей оперативной группировки российско-оккупационных войск. Сегодня на едином оперативном фоне начаты командно-штабные учения с органами военного управления, частями и подразделениями "первого и второго армейских корпусов" российско-оккупационных войск, которые приведены в боевую готовность "Полная" (для учений).

На полигонах, в районах сосредоточения войск оккупантов проводятся тренировки и развертывания полевых командных пунктов.

Кроме того, противник активизировал мероприятия боевой подготовки с привлечением максимального количества личного состава мотострелковых, танковых, артиллерийских подразделений и подразделений противовоздушной обороны.

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Как сообщали новости "Сегодня", за последнюю декаду сентября Россия перебросила на Донбасс наемников и вагоны боеприпасов, значительная часть снарядов была предназначена для артиллерии.

А недавно комиссия из России обнаружила в "Л/ДНР" большое количество "мертвых душ". Россияне вычислили командиров боевиков, которые обманывали своих кураторов и присваивали деньги.

А тем временем продолжает пылать Луганская область из-за лесных пожаров, в которых подозревают боевиков. На днях появилось видео, как противник поджигает сухую траву, провоцируя пожар:

Видео: facebook.com/backandalive

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