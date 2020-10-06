Українська
$ 28,4
33,4
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

Россия на Донбассе привела боевиков в полную боеготовность

6 октября, 15:01

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Противник поднял на учения максимальное количество личного состава, задействованы даже силы ПВО

Россия продолжает усилено готовить боевиков на Донбассе к боевым действиям. На этот раз войска оккупантов в рамках учений приведены в полную боеготовность.

Реклама

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Российское командование наращивает боеспособность соединений и частей оперативной группировки российско-оккупационных войск. Сегодня на едином оперативном фоне начаты командно-штабные учения с органами военного управления, частями и подразделениями "первого и второго армейских корпусов" российско-оккупационных войск, которые приведены в боевую готовность "Полная" (для учений).

На полигонах, в районах сосредоточения войск оккупантов проводятся тренировки и развертывания полевых командных пунктов.

Кроме того, противник активизировал мероприятия боевой подготовки с привлечением максимального количества личного состава мотострелковых, танковых, артиллерийских подразделений и подразделений противовоздушной обороны.

В тренде
В Полтаве отказались ужесточать карантин: людей призывают обращаться в суд из-за проверок
Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", за последнюю декаду сентября Россия перебросила на Донбасс наемников и вагоны боеприпасов, значительная часть снарядов была предназначена для артиллерии.

А недавно комиссия из России обнаружила в "Л/ДНР" большое количество "мертвых душ". Россияне вычислили командиров боевиков, которые обманывали своих кураторов и присваивали деньги.

А тем временем продолжает пылать Луганская область из-за лесных пожаров, в которых подозревают боевиков. На днях появилось видео, как противник поджигает сухую траву, провоцируя пожар:

Видео: facebook.com/backandalive

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия Донбасс разведка боевики боеготовность

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Ночь в огне. Как горит Донбасс – фото и видео
Ночь в огне. Как горит Донбасс – фото и видеоДонбасс
На Донбассе подорвался российский офицер
На Донбассе подорвался российский офицерДонбасс
Огонь вплотную подошел к Северодонецку: жители готовятся к эвакуации (видео)
Огонь вплотную подошел к Северодонецку: жители готовятся к эвакуации (видео)Донбасс
Похолодание, ливни и град: украинцев предупредили об ухудшении погоды
Похолодание, ливни и град: украинцев предупредили об ухудшении погодыУкраина
На Донбассе ВСУ понесли новые потери: военные сообщили, что произошло
На Донбассе ВСУ понесли новые потери: военные сообщили, что произошлоДонбасс
Двухлетний мальчик, которого покусала собака на Донбассе, умер в реанимации
Двухлетний мальчик, которого покусала собака на Донбассе, умер в реанимацииДнепр

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять