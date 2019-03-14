Россия на Донбассе проводит смену генералов: появились подробности

Для охраны высокопоставленного российского командования съехалось много сотрудников ФСБ и ГРУ

Фото: Минобороны РФ

Россия на Донбассе проводит смену генералов: появились подробности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8fb/105/5c88fb105f6ee.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8fb/105/5c88fb105f6ee.jpg 2019-03-14T05:18:00+02:00 Донбасс Для охраны высокопоставленного российского командования съехалось много сотрудников ФСБ и ГРУ

В оккупационных войсках на Донбассе происходит ротация на высшем командном уровне – проводится смена генералов и других офицеров высшего офицерского состава. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Сообщается, что началась прием-передача командных должностей генералами и старшими офицерами в штабах армейских корпусов российской группировки оккупационных войск.

"Новоназначенные представители высшего командования лично проводят проверку подчиненных соединений и частей с составлением актов о состоянии их готовности к выполнению задач по назначению. При этом, для обеспечения безопасности и охраны указанных лиц во время их пребывания в войсках привлечено беспрецедентное количество оперативных групп, в состав которых включены офицеры ФСБ РФ и Главного управления ГШ ВС РФ", – сообщает разведка.

Отметим, что пока противника меняются командиры, в "Л/ДНР" запасаются кровью, а боевиков возвращают из отпусков. Враг активизировался на Донбассе и активно готовится к эскалации боевых действий.

Также сообщалось, что на Донбассе боевики проводят учения под контролем офицеров РФ. Оккупационное командование пытается подтянуть боеготовность боевиков к уровню российских войск.

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