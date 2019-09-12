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Россия начала масштабные проверки командиров боевиков "Л/ДНР"

12 сентября, 05:17

Также скоро начнется комплексная проверка оккупационных войск на Донбассе

/ Фото: AFP

Российское командование начало масштабную проверку офицеров офицерского состава т.н. "армий ЛНР и ДНР", проводя для них переаттестацию. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

В частности, сформированы специальные комиссии для определения пригодности к выполнению задач по назначению и соответствия занимаемым должностям представителей командного состава. В рамках аттестации особое внимание обращается на выявление среди указанной категории наркозависимых.

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Кроме того, с 20 сентября под руководством штаба Южного военного округа ВС РФ будет проведена комплексная проверка соединений и частей российских оккупационных войск с целью определения их потребностей по обеспечению деятельности в следующем году.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно разведка сообщала о масштабных учениях оккупантов на Донбассе. Стало известно, что руководит подготовкой боевиков российское командование Южного военного округа РФ.

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Кроме того, Россия снова обостряет ситуацию на Донбассе, перебрасывая на оккупированные территории спецназ, диверсионные группы и снайперские пары.

А тем временем на фронте не утихают вражеские обстрелы. На днях под горловкой украинские военные наказали врага ответным огнем – убиты три боевика и еще четверо ранены. Смотрите видео удара ВСУ:

Видео: facebook.com/450ua

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Россия проверка Донбасс разведка офицеры боевики

Источник: Сегодня

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