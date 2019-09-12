Россия начала масштабные проверки командиров боевиков "Л/ДНР"

Также скоро начнется комплексная проверка оккупационных войск на Донбассе

/ Фото: AFP

Российское командование начало масштабную проверку офицеров офицерского состава т.н. "армий ЛНР и ДНР", проводя для них переаттестацию. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

В частности, сформированы специальные комиссии для определения пригодности к выполнению задач по назначению и соответствия занимаемым должностям представителей командного состава. В рамках аттестации особое внимание обращается на выявление среди указанной категории наркозависимых.

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Кроме того, с 20 сентября под руководством штаба Южного военного округа ВС РФ будет проведена комплексная проверка соединений и частей российских оккупационных войск с целью определения их потребностей по обеспечению деятельности в следующем году.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно разведка сообщала о масштабных учениях оккупантов на Донбассе. Стало известно, что руководит подготовкой боевиков российское командование Южного военного округа РФ.

Кроме того, Россия снова обостряет ситуацию на Донбассе, перебрасывая на оккупированные территории спецназ, диверсионные группы и снайперские пары.

А тем временем на фронте не утихают вражеские обстрелы. На днях под горловкой украинские военные наказали врага ответным огнем – убиты три боевика и еще четверо ранены. Смотрите видео удара ВСУ:

Видео: facebook.com/450ua

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