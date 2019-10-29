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Россия начала наказывать своих офицеров в "Л/ДНР": стала известна причина

29 октября, 05:17

Пока на передовой боевики ведут боевые действия, российские оккупанты решили «подзаработать»

/ Фото: Минобороны РФ

На оккупированных территориях работает комиссия, которая расследует факты хищения российского имущества, поставляемого боевикам. Под подозрения попали кадровые офицеры РФ. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Так, специальная комиссия, недавно прибывшая из России, проводит расследование в соединениях и частях "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ" о причастности российских кадровых офицеров к хищению в больших объемах средств, выделенных на ремонт и хранение военной техники и вооружения.

"Так, на прошлой неделе были сняты с должностей командир одной из воинских частей "1 АК" и его заместители. Командование российско-оккупационных войск принимает меры по сокрытию указанного и других фактов для недопущения утечки информации о совершении преступлений российскими военнослужащими", – сообщает разведка.

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Как недавно сообщали новости "Сегодня", российскому командованию стало известно, что боевики распродают российское оружие и имущество. Кроме того, местные "воины" даже начали ставить ультиматумы своим командирам.

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В свою очередь Россия ввела огромные штрафы для боевиков "Л/ДНР" за преждевременное расторжение контрактов. Оккупанты заманивают новобранцев "привлекательностью контрактной службы", но утаивают один важный момент.

Также смотрите полное видео визита президент Владимира Зеленского в Золотое, где он пообщался с добровольцами:

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Россия Донбасс разведка офицеры

Источник: Сегодня

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