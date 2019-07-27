Россия начала отказывать боевикам в выдаче паспортов: стала известна причина

В то же время некоторые боевики не в восторге от перспективы получения паспорта РФ

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Россия усилила проверку жителей оккупированных территорий Донбасса для недопущения выдачи российского гражданства боевикам-преступникам. А часть боевиков и вовсе не хотят получать российские паспорта. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Оккупационные администрации в ОРДЛО требуют от местных жителей, которые сотрудничают с российскими войсками, ускорить предоставление документов для получения российского гражданства.

В то же время региональным управлением по вопросам миграции МВД РФ в Ростовской области введен усиленный порядок проверки претендентов на российские паспорта с целью предотвращения проникновения на территорию России преступников с опытом боевых действий. Как следствие, возросло количество отказов в предоставлении российского гражданства, в т.ч. военнослужащим из состава подразделений "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ".

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При этом в отдельных подразделениях российских оккупационных войск определенная часть военнослужащих, которые не принимали участие в боевых действиях, проходя службу в тыловых подразделениях, отказывается от оформления российского гражданства, рассчитывая на сохранение возможности выезда на территорию свободной Украины.

Напомним, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов украинцам, которые проживают на временно оккупированных Россией территориях Донбасса. "Установить, что лица, постоянно проживающие на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство России в упрощенном порядке". Стоит отметить, что двойное гражданство в Украине не признается законодательством.

В то же время заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак намекал, что за получение "путинских паспортов" могут лишить гражданства Украины. По его мнению, предатели Украины из "Л/ДНР" с российским паспортом смогут избежать уголовного преследования.

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