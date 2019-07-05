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Россия наращивает войска возле украинской границы

5 июля, 06:27

Этот процесс постепенно происходил в течение всего времени конфликта на Донбассе

Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ.

Российская Федерация увеличивает группировку своих войск вдоль российско-украинской границы, заявил заместитель командующего штаба ООС генерал-майор Богдан Бондарь.

"Это и на харьковском направлении и сюда ближе к Мариуполю. Мы видим определенное развертывание", – сказал он в эфире "Громадского".

По словам Бондаря, это постепенно происходило в течение всего времени конфликта на Донбассе.

"Просто на начальном уровне, скажем, у них также возможности были ограничены. Но за это время они построили и полигоны, и места для расположения воинских частей, подразделений, расширили те составляющие, которые были до этого. Потому что это направление было не совсем угрожающим РФ, но сейчас они практически отстроили железную дорогу, которая уже не проходит через территорию Украины. То есть они построили военную инфраструктуру, для того чтобы можно было в короткие сроки осуществить переброску сил и средств, в том числе в отдельные районы", – пояснил генерал-майор.

Как сообщали новости "Сегодня", 26 июня начался первый этап разведения сил на Донбассе. Первыми со своих позиций в районе КПВВ "Станица Луганская" отошли ВСУ, а на следующий день отошли и боевики от пешеходного моста. В итоге в ОБСЕ подтвердили – разведение сил в Станице Луганской завершено.


В свою очередь эксперты объяснили – "зрада" или "перемога" разведение войск в Станице Луганской. Этот процесс вполне логично вызывает опасения у Украины, поскольку давно известно, как Россия "соблюдает" договоренности. Хотя те же военные ООС заявляют, что заняли даже лучшие позиции, а в случае ухудшения положения возле Станицы Луганской всегда готовы вернуться назад.

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Тег Донбасс, военные, войска, конфликт на востоке, российская агрессия

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Источники:

Интерфакс-Украина , Громадське телебачення

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