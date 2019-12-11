Россия нарушила обещание, данное на "нормандском саммите": на Донбассе снова стреляют

/ Фото: Getty Images

Российская Федерация не выполняет взятые на себя обязательства по устойчивому прекращению огня в соответствии с принятым итоговым коммюнике на переговорах лидеров "Нормандской четверки" во Франции. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Как сообщается, в течение текущих суток, боевики три раза нарушили режим прекращения огня.

"Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также ручных противотанковых и подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

Реклама

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили два обстрела укреплений Объединенных сил: возле Новомихайловки – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия и неподалеку Павлополя – из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, один обстрел позиций украинских защитников зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку Зайцево – из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

"Ранения в результате обстрелов получил один военнослужащий Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 10 декабря, боевики 11 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе.

Как сообщали новости "Сегодня", 9 декабря вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня на фронте. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Зафиксирован также вражеский огонь из вооружения БМП. В итоге ВСУ понесли тяжелые потери. Позже стали известны имена погибших бойцов.

Смотрите также в сюжете, что происходит на передовой и какая там обстановка:

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама