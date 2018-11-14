Россия отказалась проводить в Минске заседание по фейковым выборам в ОРДЛО

Сегодня, 00:23

11 ноября на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей состоялись незаконные выборы боевиков, организованные Москвой

Россия отказалась проводить в Минске заседание по фейковым выборам в ОРДЛО

Россия отказалась от инициативы Украины провести внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы касательно псевдовыборов на оккупированной территории Донбасса. Об этом сообщила представительница Украины в ТКГ Ирина Геращенко в Facebook.

По ее словам, несмотря на готовность представителей ОБСЕ созвать внеочередное заседание ТКГ в связи с "выборами" на оккупированном Донбассе, РФ категорически отказалась от этой инициативы Украины.

"Россия, несмотря на готовность представителей ОБСЕ немедленно созвать внеочередное заседание ТКГ в связи с фейковыми "выборами" на Донбассе, категорически отказалась от этой инициативы Украины, заявив, что "не видит в ней необходимости". ОБСЕ получило от российских представителей соответствующее письмо", – сообщила Геращенко.

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Напомним, 11 ноября на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей состоялись незаконные выборы боевиков, организованные Москвой. Оккупанты не стеснялись любых методов, чтоб завлечь на "избирательные участки" людей: продавали продукты со скидками; у многих школ, техникумов проходили ярмарки; рядом с участками стояли палатки, где разыгрывались призы. На территории учреждений, где проходили псевдовыборы, дежурили люди в военной форме с оружием. По данным СБУ, российские кураторы "нарисовали" победу Пушилину в т.н. "ДНР" с 60,9% голосов, в "ЛНР" Пасичнику отдали 68,4%.

В Украине уже говорили, что все причастные к этому мероприятию боевиков будут нести ответственность. Так, прокуратура открыла уголовное производство по "выборам" в ОРДЛО. Украинские правоохранители начинают работу по наказанию боевиков, иностранных наблюдателей и всех причастных к незаконному действу.

Стоит отметить, что "выборы" боевиков осудили не только в Украине, но и в мире: ряд стран и международных организаций высказались единым фронтом – "выборы" на Донбассе незаконны и идут в разрез Минских соглашений, а их результаты нелегитимны. Так, например, в ООН заявили, что "выборы" состоялись в обход конституционных и правовых рамок Украины.
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"Сегодня"

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