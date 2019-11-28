Россия отправила на Донбасс 93-й гумконвой

Грузовики с грузом России поедут в Донецк и Луганск

/ Фото: AFP

Россия направила в Донбасс 93-ю колонну с якобы партией гуманитарной помощи.

"93-я автомобильная колонна МЧС РФ отправлена из центра под Ростовом-на-Дону в сторону границы. Автомобили направятся в Донецк и Луганск", — сказали в пресс-службе МЧС России.

Утверждается, что в груз общим весом более 580 тонн якобы войдут медикаменты и детские продуктовые наборы.

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31 октября Россия отправила на Донбасс очередной "гумконвой".

24 октября на Донбасс прибыли грузовики очередного, 88-го по счету "гуманитарного конвоя" России. Машины были замечены в оккупированных Луганске и Донецке.

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Так, в Луганск прибыло 16 автомобилей, которые доставили в Луганск 181,5 тонны груза, который, по их словам, состоит из детских продуктовых наборов, медикаментов и медицинского оборудования. Подобный конвой прибыл и в Донецк, доставив груз весом около 360 тонн.

Ранее мы сообщали, что предыдущий "гуманитарный конвой" прибыл на Донбасс 17 октября, тогда утверждалось, что россияне привезли детские продуктовые наборы.

Как сообщали новости "Сегодня", оккупанты отправляли на Донбасс "гуманитарный конвой" в конце июля, что было впервые в 2019 году, хотя в предыдущие годы это осуществлялось каждый месяц. В начале августа в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили о массовом отравлении российской "гуманитаркой" в т.н. "Л/ДНР". Местные "санитарные службы" рассказали, что боевики получили от России.

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