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Россия перебрасывает на Донбасс спецназ и выпускников военных ВУЗов

19 сентября, 05:28

Оккупанты хотят усилить свои войска на востоке Украины офицерами-«студентами»

/ Фото: Минобороны РФ

Россия усиливает свои войска на оккупированных территориях Донбасса спецназом, а для командования боевиками привозят выпускников военных учебных заведений. Об этом сообщает главное управление разведки Минобороны Украины.

Так, командование ВС РФ усиливает подразделения российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях за счет назначения на первичные офицерские должности выпускников российских высших военно-учебных заведений.

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В то же время, для повышения уровня специальной подготовки диверсионно-разведывательных групп и снайперских пар, через неконтролируемые Украиной участки границы продолжают прибывать военнослужащие из элитных подразделений спецназначения ВС РФ.

Как сообщали новости "Сегодня", в конце июня разведка сообщала, что на Донбасс планировалось отправить "студентов" для командования боевиками. Командование ВС РФ принимает меры по повышению уровня профессиональной подготовки личного состава российских оккупационных войск и боевикам предлагалось отправить командиров из военных ВУЗов.

На днях стало известно, что Россия начала масштабные проверки командиров боевиков "Л/ДНР". Местных офицеров проверят на профпригодность специальные комиссии Минобороны РФ.

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Россия Донбасс разведка спецназ

Источник: Сегодня

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