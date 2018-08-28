Россия перебрасывает технику на Донбасс и готовит десантников – разведка

Сегодня, 14:35

Россия активно ведет подготовку войск, которые могут применяться для морских операций, сообщают разведчики

Российские танки. Фото: facebook.com/mod.mil.rus
Российские танки. Фото: facebook.com/mod.mil.rus

Россия увеличивает свое военное присутствие на Донбассе – подразделения боевиков усиливаются все большим количеством техники, боеприпасами и другим имуществом, сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Командование российских оккупационных войск интенсивно наращивает дополнительные резервы вооружения, военной техники, боеприпасов, горюче-смазочных материалов в районах расположения соединений и частей "1 АК ВС РФ".

Кроме того, под руководством российских военных советников и инструкторов, в подразделениях 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск), дислоцированных вдоль побережья Азовского моря, под видом тренировок по боевой подготовке с выходом в места выполнения задач, активизировалась подготовка десантных подразделений, в т.ч. предназначенных для ведения морских операций.

Как рассказывал офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц", Россия перебросила на передовую новую технику под видом якобы учений, а на самом деле не исключен вариант с подготовкой к наступлению.

Также сообщалось, Россия готовит на Донбассе диверсантов для терактов в Украине. Террористические атаки даже могут организовать не только на украинской территории, но и в самой России – для дискредитации Украины, отмечают военные.
Россия, техника, Донбасс, разведка, десантники

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"Сегодня"

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