Россия перебросила на Донбасс подразделение аэроразведки
Стало известно, где действуют новоприбывшие "гости"
В распоряжение командования так называемой "ДНР" прибыло очередное подразделение ВС РФ (в документах значится как "группа российских специалистов") воздушной разведки с применением БПЛА. Об этом сообщает группа экспертов "Информационное сопротивление".
"Подразделение оперирует в районе населенных пунктов Донецк и Горловка. Перемещение и размещение осуществляется с тщательным применением мер маскировки. Охрану осуществляет подразделение спецназа ГРУ", – рассказали эксперты.
Кроме того, в рамках зимнего периода обучения оккупантами на полигоне "Приморский" проводятся мероприятия по боевой подготовке, направленные на отработку вопросов ведения боевых действий в городе, организации блокпостов, а также отработку взаимодействия при действиях в составе разведывательно-огневого контура с применением БПЛА.
Ранее сообщалось, что в течение дня 27 февраля в районе проведения АТО наблюдалась дальнейшая активность боевиков. В частности, агрессор продолжал применять по позициям защитников Украины минометы различных калибров.
Ранее возле оккупированного Докучаевска Донецкой области украинские воины уничтожили вражескую БМП, которая выехала на разведку.
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