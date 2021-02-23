Россия перебросила на Донбасс подразделение снайперов

Оккупанты еще и сменили кадровых российских офицеров, которые командуют боевиками

Боевики в последнее время регулярно применяют снайперское оружие на передовой. Теперь Россия перебросила на Донбасс еще дополнительно подразделение снайперов.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Российское командование продолжает поддержку боевиков т.н. "ДНР" и "ЛНР". В частности, с начала этого месяца на временно оккупированную территорию из России завезено более двух тысяч тонн топлива.

Также прошла ротация кадровых российских офицеров на командных должностях соединений и частей "первого и второго армейских корпусов" боевиков.

А для усиления передовых позиций оккупационных войск прибыло сводное подразделение снайперов ВС РФ, вооруженные снайперскими комплексами различного калибра российского и иностранного производства.

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В последнее время на Донбассе боевики усилили обстрелы. Только вчера вблизи шахты "Бутовка" погиб украинский армеец. Но и это еще не все. Как сообщали новости "Сегодня", уже 23 февраля с самого утра погиб еще один украинский военный и один получил ранение. Также мы писали о гибели трех бойцов ВСУ, которые сгорели в блиндаже.

Видео: Сегодня

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