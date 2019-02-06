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Россия перебросила на Донбасс пушки и бронетехнику – разведка

Сегодня, 14:10

А тем временем к боевикам нагрянула проверки из РФ – считают оружием и боеприпасы

Фото: Минобороны РФ
Россия перебросила на Донбасс пушки и бронетехнику – разведка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/ace/5f1/5c5ace5f11283.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/ace/5f1/5c5ace5f11283.jpg Донбасс А тем временем к боевикам нагрянула проверки из РФ – считают оружием и боеприпасы

На Донбасс снова прибыла партия тяжелого вооружения из России, а военные комиссии проверяют оккупационные войска на учет военного имущества и боеспособности войск боевиков. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Украинской разведке стало известно, что из России на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей скрыто доставлена ​​очередная партия 122-мм гаубиц Д-30 и бронетранспортеров БТР-80.

В то же время командование ВС РФ увеличило количество проверок комиссиями для усиления контроля над деятельностью российских оккупационных войск, что связано с большим объемом неучтенного оружия и боеприпасов в соединениях и частях "1-го и 2-го армейских корпусов".

"С 25 января на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей продолжается работа комплексной комиссии командования сухопутных войск ВС РФ с целью проверки укомплектованности личным составом, состояния боевой готовности соединений и частей российских оккупационных войск, а также вопросам их всестороннего обеспечения, наличия и технического состояния вооружения и военной техники", – сообщает разведка.

Ранее сообщалось, Россия усиленно возвращает на Донбасс отремонтированную технику. В Главном управлении разведки Минобороны Украины отмечали, что вооружение и боеприпасы оккупанты завозят на Донбасс под конвоем ФСБ.

Кроме того, наблюдатели ОБСЕ регулярно фиксируют тяжелое вооружение оккупационных войск. Так, на днях вблизи Луганска было замечено много техники боевиков. Сотрудники СММ насчитали 50 танков и десятки единиц артиллерии.

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Тег Россия, техника, Донбасс, разведка, боевики

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