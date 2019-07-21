Россия перебросила на Донбасс снайперов с иностранными винтовками

А тем временем оккупанты усилили охрану своих высокопоставленных офицеров в "Л/ДНР" подразделениями спецназа

Фото: Минобороны РФ

На Донбасс снова перебросили российских снайперов, в связи с чем украинская армия несет больше потерь. Об этом сообщает главное управление разведки Минобороны Украины.

Командование российско-оккупационных войск принимает меры для усиления психологического воздействия на военнослужащих украинских силовых структур.

"Речь идет об увеличении потерь личного состава в передовых подразделениях Объединенных сил за счет переброски с территории РФ на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях дополнительных снайперских подразделений, вооруженных в т.ч. снайперскими винтовками иностранного производства", – сообщили в разведке.

Одновременно принимаются меры по недопущению разоблачения высшего офицерского состава ВС РФ, которые проходят службу в органах военного управления "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ" за счет усиления их охраны подразделениями специального назначения.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно на Донбассе снайпер боевиков обстрелял автомобиль с волонтерами. Под обстрел противника снова попали медики, которых боевики поджидали на трассе. В итоге были раненные.

Однако украинские военные делают все возможное, чтобы вражеские снайпера не чувствовали себя вольготно на передовой. Стало известно, как на Донбассе был уничтожен снайпер боевиков с 850 метров.

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