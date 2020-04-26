Россия перебросила на Донбасс технику, наемников и 30 грузовиков боеприпасов

Боевики, судя по всему, готовятся к боевым действиям и даже не думают о перемирии

Россия отправляет на Донбасс не только снайперов и диверсантов, но уже в этом месяце усилила боевиков бронетехникой, наемниками и подвезла боеприпасы. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что Россия продолжает поставки оккупационным войскам на территории Донецкой и Луганской областей вооружения, боеприпасов, горюче-смазочных материалов и другого военного имущества через неконтролируемые участки границы.

В частности, с начала апреля с российской территории доставлены около 20 единиц бронированной техники, более 30 грузовых автомобилей с боеприпасами и около 5 тысяч тонн горючего.

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В то же время, несмотря на осложнения санитарно-эпидемиологической ситуации, не прекращается ротация кадровых офицеров на командных должностях в "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК". При этом, продолжает расти количество наемников, прибывающих из РФ для прохождения военной службы в составе соединений и частей противника.

Как сообщали новости "Сегодня", в "Л/ДНР" заметили артиллерию и запрещенные мины. Противник использует карантинные ограничения и подтягивает к передовой тяжелое вооружение. Кроме того, боевики усиленно минируют Донбасс, ставя под угрозу мирных жителей.

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