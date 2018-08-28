Россия перебросила на передовую новую технику: в ВСУ заговорили об угрозе на Донбассе

Сегодня, 10:06

"Штирлиц" рассказал, что на востоке Украины российские военные испытывают новое оружие и боеприпасы

Войска РФ. Фото: facebook.commod.mil.rus
Войска РФ. Фото: facebook.commod.mil.rus

Россия перебросила на Донбасс много вооружений, в том числе и новой техники, что может вылиться в возможное наступление на фронте.

Об этом рассказал в интервью "Обозревателю" офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц").

По его словам, на передовую россияне завезли много техники якобы для учений, но ситуация может неожиданной измениться и ВСУ должны быть к этому готовы.

"Как нам сообщают, это – для проведения учений. Да и на наступление это не похоже. Но все равно нам нужно готовиться – потому что под видом этих учений враг может занимать выгодные для возможного наступления позиции. Чем больше они сюда техники пришлют, тем больше мы ее сожжем", – говорит "Штирлиц", заверив, что ВСУ готовы дать достойный ответ на возможное обострение ситуации.

В то же время он подчеркнул, что Россия продолжает использовать Донбасс как полигон для испытания новых видов вооружений и боеприпасов.

"Причем, доказательств этому – тысячи. Последнее – испытание новой реактивной системы, реактивного снаряда, которого у нас нет на вооружении", – рассказал Штефан.

Отметим, что волонтер Юрий Мысягин писал о загадочном эшелоне, который зашел в Иловайск из России. По его словам, россияне не пускали к поезду местных и его охраняли более сотни автоматчиков.

Недавно второй президент Украины Леонид Кучма рассказывал, как закончить войну на Донбассе. По его словам, этого можно добиться только с помощью переговоров – попробовать договориться с Москвой и найти компромиссы, так как наступление украинской армии – не самый лучший вариант.
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