Россия придумала, как скрыть поставки вооружений на Донбасс

Оккупанты больше не говорят о «шахтах с танками» - придумали новый обман

/ Фото: Минобороны РФ

Российское командование возобновило работу пропагандистов, которые распространяют фейковую информацию о якобы производстве на оккупированных территориях уникальной военной техники, прикрывая тем самым поставки российского вооружения. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

РФ возобновила дезинформационную кампанию с целью сокрытия поставки на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях российского вооружения и военной техники для нужд "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК".

В частности, 1-2 декабря ведущими российскими и подконтрольными российской оккупационной администрации СМИ распространен очередной фейк о т.н. "успехах оборонно-промышленного комплекса республик" и принятия на вооружение "1 АК" современных комплексов РЭБ (радиоэлектронной борьбы).

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В то же время, упомянутые в пропагандистских материалах образцы военной техники является ничем иным, как обнаруженные ранее на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей российские средства РЭБ. Необходимо отметить, что обслуги указанных образцов комплектуются исключительно из кадровых российских военнослужащих на ротационной основе.

Как сообщали новости "Сегодня", летом на Донбассе был замечен секретный российский комплекс "Торн". Комплекс радиоэлектронной разведки заснял местный житель Макеевки.

Кроме того, стало известно об уничтожении бойцами ВСУ российской техники. Под удар украинских военных попали станции радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы – "ТОРН-МД" и "Житель". Волонтеры-расследователи отмечали, что эта техника довольно сложная и ею могут управлять только специалисты, а значит, вместе с этими комплексами могли быть уничтожены и кадровые военные РФ. В российских СМИ писали, что "Торн" способен почувствовать противника на расстоянии до двух тысяч километров.

Фото: facebook.com/Dmitriy Müller

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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