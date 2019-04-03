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Россия развертывает на Донбассе военное спецоборудование: в разведке сообщили детали

Сегодня, 05:17

Армия РФ испытывает новую технику на востоке Украины перед принятием на вооружение

Фото: Минобороны РФ
Россия развертывает на Донбассе военное спецоборудование: в разведке сообщили детали //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/33a/98d/5ca33a98d454c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/33a/98d/5ca33a98d454c.jpg Донбасс Армия РФ испытывает новую технику на востоке Украины перед принятием на вооружение

Российское военное командование ускоряет развертывание новейших образцов военных средств разведки и радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Так, оккупанты активизировали испытания модернизированных образцов вооружения и военной техники на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

"В частности, в составе соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ" ускорены работы по развертыванию сети станций по противодействию беспилотным летательным аппаратам. В то же время проводится исследование эффективности образцов специальных технических средств разведки и радиоэлектронной борьбы", – сообщили в ГУР.

В разведке отмечают, что отдельные элементы оборудования после каждого этапа испытаний в боевых условиях российские специалисты отправляют для доработки в Россию перед принятием на вооружение российской армией.

Как сообщалось в конце февраля, Россия на Донбассе усиленно готовила артиллерию с использованием спецтехники. На оккупированные территории завезли оборудование, которое определяет координаты украинских артиллеристов.

А в конце марта мы писали о развертывании Россией новейшей системы связи. Оккупанты уже проверили, как работает связь с оккупированных территорий с остальными войсками Южного военного округа РФ.

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Тег Россия, Донбасс, разведка, оборудование, спецтехника

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