Россия развертывает на Донбассе военное спецоборудование: в разведке сообщили детали
Армия РФ испытывает новую технику на востоке Украины перед принятием на вооружение
Российское военное командование ускоряет развертывание новейших образцов военных средств разведки и радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
Так, оккупанты активизировали испытания модернизированных образцов вооружения и военной техники на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.
"В частности, в составе соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ" ускорены работы по развертыванию сети станций по противодействию беспилотным летательным аппаратам. В то же время проводится исследование эффективности образцов специальных технических средств разведки и радиоэлектронной борьбы", – сообщили в ГУР.
В разведке отмечают, что отдельные элементы оборудования после каждого этапа испытаний в боевых условиях российские специалисты отправляют для доработки в Россию перед принятием на вооружение российской армией.
Как сообщалось в конце февраля, Россия на Донбассе усиленно готовила артиллерию с использованием спецтехники. На оккупированные территории завезли оборудование, которое определяет координаты украинских артиллеристов.
А в конце марта мы писали о развертывании Россией новейшей системы связи. Оккупанты уже проверили, как работает связь с оккупированных территорий с остальными войсками Южного военного округа РФ.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Россия развертывает на Донбассе военное спецоборудование: в разведке сообщили детали". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Боевики готовят провокации, подвезли съемочные группы из РФ: что происходит на Донбассе
Оккупанты готовятся обстреливать свои же позиции и гражданские объекты
В "Л/ДНР" сгоняют "бюджетников" на военные сборы – разведка
Также оккупационные власти пытаются помешать жителям оккупированных территорий проголосовать на выборах президента