Россия серьезно укрепилась: эксперт рассказал, когда ждать обострения на Донбассе

Россия ни на день и ни на один километр не отводила тяжелое вооружение с передовой, серьезно укрепила свои позиции и может обострить ситуаци на фронте ближе ко Дню Независимости Украины.

Об этом рассказал военный эксперт, бывший офицер оперативного управления Генштаба ВСУ полковник запаса Олег Жданов, передает "ГОРДОН".

Он сетует на то, что ОБСЕ упорно не хотят замечать на передовой у боевиков тяжелое вооружение, которое не редко используется и по сей день при обстрелах позиций ВСУ.

"Все прекрасно знают, что Россия ни на один день, ни на один километр не отводила тяжелое вооружение от линии соприкосновения на Донбассе. Представьте себе масштабы: вдоль всей линии разграничения они создали укрепрайон – хорошо оборудованную систему блокпостов и инженерных сооружений. В том числе окопов для военной техники и личного состава. Причем сделано все в бетонных и железобетонных конструкциях. Это серьезные оборонительные сооружения. В ОБСЕ не могут сказать, что военная техника стоит на местах. Ведь возникнет вопрос: а что вы вообще там четыре года делали? Поэтому они говорят, что данная техника "возвращается". Правда, не уточняют откуда. ОБСЕ демонстрирует принципиальную позицию, только когда задеваются ее интересы. Например, сейчас появилась информация об утечке данных организации к ФСБ. Нужно учитывать, что по ту сторону в составе миссии выходцы из России, Беларуси, Казахстана. А европейцев там никто видеть не хочет", – сказал Жданов.

Военный эксперт подчеркнул, что масштабного перемещения техники оккупантов на сегодняшний день уже нет. В то же время он прогнозирует новую эскалацию на фронте ближе ко Дню Независимости Украины.

Недавно украинская сторона в СЦКК сообщала, что боевики сосредоточивают танки и артиллерию вблизи линии разграничения сторон. Было замечено перемещение различных типов пушек, в том числе и противотанковые "Рапиры".

Также разведка ранее узнала, что Россия перебросила на Донбасс оружие и готовит снайперов. Российские офицеры взялись за обучение боевиков в использовании нового вооружения. Из РФ на оккупированную территорию поступили снайперские крупнокалиберные комплексы и модернизированные противотанковые ракетные комплексы.