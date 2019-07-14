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Россия скрыто завезла на Донбасс более 600 тонн боеприпасов

14 июля, 06:00

Агрессор продолжает снабжать боевиков ракетами и снарядами для атак по позициям ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Россия скрыто перебрасывает на Донбасс новые партии боеприпасов, обеспечивая ими боевиков для осуществления атак позиций украинской армии. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Оккупанты продолжают активно обеспечивать потребности российской оккупационной группировки войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. Так, в течение июня-июля с территории России железнодорожным транспортом для соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ" доставлено более 600 тонн боеприпасов, в т.ч. для реактивных систем залпового огня, артиллерийских систем и минометов, и десятки цистерн с горюче-смазочными материалами.

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В то же время автомобильным транспортом с российской территории завозились грузы военного назначения, в т.ч. речь идет о гражданских автомобилях, сопровождение которых при пересечении неконтролируемых участков украинской границы осуществлялся ФСБ РФ, а после пересечения – подразделениями российско-оккупационных войск.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно заместитель командующего штаба ООС генерал-майор Богдан Бондарь рассказывал, что агрессор наращивает войска возле украинской границы. По его словам, они построили военную инфраструктуру, для того чтобы можно было в короткие сроки осуществить переброску сил и средств, в том числе в отдельные районы. В то же время экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж в связи с эти оценил вероятность нападения на Украину.

А тем временем на фронте украинские военные продолжают громить врага. На днях на Луганском направлении ВСУ ювелирно точно разбомбили позиции боевиков. Бойцы 54-й бригады нанесли серьезнейший урон врагу, сравняв до основания некоторые постройки и склад с боеприпасами.


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Тег Россия, Донбасс, боеприпасы, разведка

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Сегодня

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