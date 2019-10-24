Россия скрывает от жителей "Л/ДНР" правду о нормандских переговорах

/ Фото: AFP

Оккупанты активно взялись за наращивание пропагандистского информационного давления на население временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

При этом за счет российской финансовой и идеологической поддержки возрастает активность пророссийски настроенных общественных движений, объединений и организаций.

"В частности, с начала октября под видом агитации за создание т.н. "добровольного общества содействия армии, авиации и флота" интенсивно распространяется недостоверная и искаженная информация, в т.ч. слухи о возобновлении активных боевых действий подразделениями Объединенных сил и выход Украины из переговоров в "нормандском формате". Таким образом российская оккупационная администрация пытается отвлечь внимание населения временно оккупированных территорий от насущных социально-экономических проблем, которые все больше обостряются", – сообщает разведка.

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Также стало известно, что оккупанты скрывают резкое увеличение заболеваемости местных жителей и военнослужащих оккупационных войск туберкулезом и другими инфекционными заболеваниями.

Как сообщали новости "Сегодня", из России в "Л/ДНР" ожидается приезд важной комиссии по ракетному вооружению. Командование РФ проверит потребности боевиков для будущих поставок на Донбассе запрещенного вооружения.

В то же время у противника проблемы с комплектацией войск – от боевиков "Л/ДНР" бегут новобранцы. Пополнение для войска боевиков готовят российские кадровые офицеры, но новоиспеченные боевики в шоке от происходящего.

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