Россия снимает новые фейки о Донбассе – разведка

Сегодня, 15:28

Для фабрикации искаженной информации часть отснятых материалов монтируется в форме видео, которое якобы сняты на мобильные телефоны местных жителей

РФ готовит новые фейки. Фото: pixabay.com
РФ готовит новые фейки. Фото: pixabay.com

РФ принимает интенсивные меры по усилению информационной агрессии против Украины. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны.

"С начала августа под руководством Центра информационно-психологической борьбы (Новочеркасск) Южного военного округа ВС РФ проводятся съемки видеосюжетов в районах передовых позиций соединений и частей 1 АК (Донецк) и 2 АК (Луганск) ВС РФ. К работе привлечены съемочные группы ведущих российских телеканалов и личный состав и техника подразделений противника. Для съемок постановочных сцен в районе н.п. Дебальцево противником на буксирах доставлены отдельные образцы поврежденного вооружения и техники с опознавательными знаками и символикой ВС Украины", – говорится в сообщении.

Как отмечается, для фабрикации и распространения искаженной и предвзятой информации, часть отснятых материалов монтируется в форме видео, которое якобы сняты на мобильные телефоны местных жителей и рядового личного состава.

"Созданные таким образом "фейки" будут навязываться российскому населению, жителям оккупированных территорий и мировому сообществу как "достоверная информация" с целью провоцирования антиукраинских настроений в преддверии празднования 27-й годовщины Независимости Украины", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ОРДЛО пускают слухи о наступлении ВСУ.

Напомним, в МИД Великобритании заявили, что Украина стала одной из первых мишеней информационной войны России.
Россия, Донбасс, пропаганда, фейк, фейки

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