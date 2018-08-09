Россия снимает новые фейки о Донбассе – разведка

Для фабрикации искаженной информации часть отснятых материалов монтируется в форме видео, которое якобы сняты на мобильные телефоны местных жителей

РФ принимает интенсивные меры по усилению информационной агрессии против Украины. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны.

"С начала августа под руководством Центра информационно-психологической борьбы (Новочеркасск) Южного военного округа ВС РФ проводятся съемки видеосюжетов в районах передовых позиций соединений и частей 1 АК (Донецк) и 2 АК (Луганск) ВС РФ. К работе привлечены съемочные группы ведущих российских телеканалов и личный состав и техника подразделений противника. Для съемок постановочных сцен в районе н.п. Дебальцево противником на буксирах доставлены отдельные образцы поврежденного вооружения и техники с опознавательными знаками и символикой ВС Украины", – говорится в сообщении.

Как отмечается, для фабрикации и распространения искаженной и предвзятой информации, часть отснятых материалов монтируется в форме видео, которое якобы сняты на мобильные телефоны местных жителей и рядового личного состава.

"Созданные таким образом "фейки" будут навязываться российскому населению, жителям оккупированных территорий и мировому сообществу как "достоверная информация" с целью провоцирования антиукраинских настроений в преддверии празднования 27-й годовщины Независимости Украины", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ОРДЛО пускают слухи о наступлении ВСУ.

Напомним, в МИД Великобритании заявили, что Украина стала одной из первых мишеней информационной войны России.