Россия снова пытается "впихнуть" боевикам "Л/ДНР" свои паспорта

Боевиков и их семьи начали проверять на наличие российского гражданства

В т.н. "Л/ДНР" снова заставляют брать российские паспорта. Россия с июля возобновляет паспортизацию местных боевиков на оккупированных территориях Донбасса.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Командование российских оккупационных войск возобновляет меры по принудительной паспортизации личного состава "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК". В частности, командиры соединений и частей оккупантов уточняют данные о наличии паспортов РФ у наемников из числа местных жителей и членов их семей, и информацию о предоставлении ими документов для получения российского гражданства.

С начала июля оккупанты намерены возобновить организованные выезды указанной категории в отделы по вопросам миграции МВД РФ в Ростовской области России, работа которых была приостановлена в апреле.

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Напомним, почти 200 тыс. жителей Донбасса получили российское гражданство в упрощенном порядке в 2019-м году. В российском МВД уточнили, что более 136 тыс. из них – жители оккупированных территорий, еще порядка 60 тыс. – жители из других районов Донецкой и Луганской областей.

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При этом уже не раз сообщалось, что боевики отказываются от российских паспортов. Российские оккупанты принуждают местных любителей "русского мира" получать российское гражданство, но они не в восторге от такой перспективы.

Отметим, что двойное гражданство в Украине не признается законодательством.

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