Россия снова усилила боевиков: что оккупанты завезли на Донбасс

Агрессор продолжает снабжать боевиков и вооружением, и другим военным имуществом

Недавно Россия завозила на Донбасс снайперские комплексы, а теперь стало известно об усилении боевиков партией минометов и бронетехники.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Россия продолжает завозить на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей оружие, боеприпасы, горюче-смазочные материалы и другое военное имущество через неконтролируемые Украиной участки границы.

В частности, с 16 июля в соединения и части "1 (Донецк) и 2 (Луганск) оперативной группировки российско-оккупационных войск" доставлено более 20 единиц 120-мм минометов и около 1,5 тыс. тонн горючего.

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Кроме того, продолжается поставка в состав оккупационных войск отремонтированных и модернизированных на предприятиях российского военно-промышленного комплекса боевых машин пехоты, бронетранспортеров и других образцов вооружения.

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Как сообщали новости "Сегодня", мы показывали уникальные снимки, как Россия перебрасывает технику на Донбасс. Волонтеры-разведчики установили участок границы, где Россия незаконно вторгается в Украину.

Отметим, что оккупанты испытывают серьезные проблемы в т.н. "Л/ДНР" – боевики теряют бойцов и технику. Теперь местных жителей принудительно стали забирать в оккупационные войска, потому что там серьезный некомплект.

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