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Россия собирается натравить снайперов на ВСУ: что замысли оккупанты

30 октября, 05:17

Оккупационные войска активно укомплектовывают снайперские пары

/ Фото: Минобороны РФ

Российское командование на Донбассе дает "зеленый свет" своим снайперам, которые могут без команды атаковать украинских военных. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Оккупационные войска намерены активизировать применение снайперов на линии соприкосновения с целью деморализации личного состава Объединенных сил и провоцирование наших воинов на открытие огня.

В частности, речь идет о предоставлении разрешения снайперским парам на обстрелы личного состава подразделений ВС Украины без дополнительных команд в условиях гарантированного поражения и соблюдения мер маскировки, в т.ч. с позиций в "серой зоне".

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Параллельно противник активизировал меры по доукомплектованию и подготовке снайперских подразделений в соединениях и частях "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ".

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Как сообщали новости "Сегодня", последней жертвой вражеских снайперов стала девушка-военнослужащая. 15 октября от пули российского снайпера погибла солдат 101-й отдельной бригады охраны Генштаба ВСУ Ярослава Никоненко.

В то же время стрелки оккупантов не остается безнаказанными. Ранее офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" показывал фото ликвидированного на Донбассе снайпера боевиков "Скрипача".

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Донбасс снайпер разведка

Источник: Сегодня

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