Россия создает заградотряды от боевиков "ДНР"

Россияне предупредили боевиков так называемой "ДНР", что, когда украинская армия начнет освобождение Донбасса, их не пропустят в РФ и Кремль спасать их не будет. Об этом рассказал начальник криминальной полиции Донецкой области Артем Кисько.

"Нам поступила информация, что 18 мая в Донецке российский куратор провел совещание с работниками "Министерства внутренних дел ДНР". В частности, куратор сообщил руководителям структурных подразделений "МВД ДНР", что на всех пограничных пунктах РФ есть списки личного состава полиции", – сообщил он.

Также Кисько заявил, что, в случае наступления ВСУ "покинуть территорию "республики" и спрятаться в РФ им не удастся, это говорит о том, что главари незаконных вооруженных формирований "ДНР" понимают, что ни манипуляции сознанием, ни убеждения больше не работают".

"В ход пошли запугивания и ультиматумы. При нулевом патриотизме и поддержке – это единственный способ хоть еще немного "продлить жизнь" лжереспублике. Освобождение наших территорий неизбежно, как неотвратимо наказание для тех, кто держит в страхе наших граждан, вынужденных жить под гнетом оккупантов", – рассказал он.

Напомним, 25 мая на всем фронте на Донбассе ВСУ вели активную оборону – боевики потеряли шесть человек. Во время боевых действий за прошлые сутки двое наших защитников были ранены. Ранее сообщалось, что украинские военные заняли поселок в тылу Докучаевска - село Петровское Старобешевского района Донецкой области.