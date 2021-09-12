Россия тормозит обмен пленными – когда заложники смогут вернуться домой

В тюрьмах оккупированной части Луганщины и Донетчины находятся 296 украинцев

Более сотни пленных украинцев скитаются в тюрьмах России и Крыма

В ОПУ прогнозируют, что следующий обмен пленными может состояться после саммита нормандской четверки. А в офисе омбудсмена убеждены: чем больше заявлять о наших пленниках, тем выше вероятность обмена.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Украинских заключенных держат годами в спецкамерах, в нечеловеческих условиях. Только в тюрьмах оккупированной части Луганщины и Донетчины находятся 296 украинцев. 258 человек пропали без вести, а еще более сотни фактически пленных скитаются в тюрьмах России и Крыма.

Что происходит с пленными

Только в минувшие выходные состоялись очередные задержания на оккупированном полуострове. Крымских татар арестовали у здания так называемого представительства ФСБ России – в Симферополе. Полсотни людей просто пришли узнать: где их родные, которых накануне забрали во время незаконных обысков.

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Также оккупанты ворвались в дома – 5-ти крымских татар. И это – типичная картина для аннексированного Крыма: оккупационная власть чуть ли не еженедельно осуществляет репрессии. Судьба каждого из задержанных и осужденных оккупантами крымских татар – в центре внимания офиса омбудсмена.

"У нас есть информация о каждом узнике, о его семье, о адвокатах. Все телефоны, мы полностью на контактах, мы полностью сотрудничаем с ними. Как только нам предоставляют информацию, что кого-то посадили в СИЗО, например Лемитова Тимура, то сразу мы реагируем на это", – сказала Денисова.

Российские оккупанты не допускают к задержанным украинских дипломатов. И это одна из главных проблем, ведь о здоровье и состояние многих заложников неизвестно. Как это было и 2018, когда режиссер Олег Сенцов был в российском лагере

Кремль тормозит обмен пленными

Кремль намеренно тормозит обмен. Эдем Бекиров и сам был еще недавно заложником Кремля. Для освобождения украинец видит единственный путь.

"Только решительные санкции, не просто арест счетов чиновников, здесь должна быть конкретика. Именно Россию зажать. Отключение банковской системы. Только тогда Россия может пойти на обмен", – говорится в сообщении.

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Не все зависит от Украины, говорит руководитель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров. Формула "обмен всех на всех" для россиян – не привлекательна. Они хотят сначала выборы, а затем обмен пленными и передачу границы. Такие условия наше государство не устраивают. И об этом не раз заявляла обмудсмен Людмила Денисова.

"Это будут выборы под дулом автоматов и кого они там понабивирають – легко себе представить. Тех, кто руководит" ДНР "," ЛНР ", тех кто воюет против нас и это будет создание фактически анклава в Украине, который будет антиукраинские налаштованний", – говорит Захаров.

Денисова уже обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, чтобы повлиять на Россию. Также к российской коллеге Татьяне Москальковой и призвала прекратить репрессии на оккупированном полуострове.

Обмен пленными

С середины 2020 Россия продолжает блокировать обмен пленными, выдвигая все новые условия.

Последний обмен состоялся 16 апреля 2020. Тогда Украина договорилась об освобождении 2 военных, 1 полицейского и 17 гражданских лиц. К боевикам вернулись 14 человек.

Тогда Украина договорилась об освобождении 2 военных, 1 полицейского и 17 гражданских лиц. К боевикам вернулись 14 человек. 29 декабря 2019 в Украину удалось вернуть 76 граждан. Украинская сторона передала незаконным формированием 124 удерживаемых.

Как сообщали ранее новости "Сегодня", уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщала, что боевики не только не соглашаются на обмен, но и не дают заложникам общаться с родными.