Россия усиленно готовит боевиков: появились тревожные разведданные с "Л/ДНР"

Недавно украинская разведка сообщала, что Россия перекрыла все морские подходы к Крыму, а теперь появились данные, что в связи с учениями "Кавказ-2020" на оккупированных территориях Донбасса усилено проводится подготовка боевиков.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

На фоне проведения стратегического командно-штабного учения ВС РФ "Кавказ-2020" командование оперативной группировки российских оккупационных войск нарастило проведение мероприятий оперативной и боевой подготовки. В частности, в течение этой недели в соединениях и частях "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК" оккупанты проводили внеплановые тактические учения батальонных тактических групп отдельных мотострелковых бригад, стрельбы артиллерии, в т.ч. реактивных систем залпового огня, и боевых машин.

В то же время на отдельных направлениях вдоль линии соприкосновения противник провел ротацию дежурных артиллерийских подразделений из состава гаубично-самоходных дивизионов и усилил наблюдение за передовыми позициями Объединенных сил ВС Украины с использованием технических средств разведки с целью уточнения целей для огневого поражения.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно комиссия из России обнаружила в "Л/ДНР" большое количество "мертвых душ". Россияне вычислили командиров боевиков, которые обманывали своих кураторов и присваивали деньги.

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А тем временем украинская армия тоже не сидит сложа рук – полным ходом идут масштабные учения. Подробней смотрите в сюжете:

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