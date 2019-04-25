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Россия усилила разведку на Донбассе: появились подробности

Сегодня, 05:18

Оккупанты применяют на передовой экспериментальные средства разведки

Фото: Минобороны РФ

Противник не только активно готовит свои войска к боевому применению, но и активизировал разведку на передовой – увеличилось количество разведывательных групп. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Так, командование российско-оккупационных войск увеличило количество разведывательных групп для разведки передовых позиций подразделений Объединенных сил. В то же время, противник пытается обеспечить непрерывность и усиление разведки путем обустройства дополнительных постов технического наблюдения, оснащенных экспериментальными средствами разведки и другим оборудованием по обработке и передаче информации российского производства.

"Увеличилась интенсивность привлечения разведывательных подразделений противника для организации засад в т.н. "серой зоне". Личному составу этих подразделений разрешено по своему усмотрению открывать огонь по позициям Объединенных сил с применением стрелкового оружия и гранатометов", – сообщили в разведке.

Однако не все так гладко у врага. Российские кураторы выделяют средства боевикам на восстановление оборонительных укреплений после зимы, а деньги идут не туда куда надо. В итоге Россия взялась за боевиков на Донбассе и расследует хищения денег.

Кроме того, как стало известно на днях, на Донбассе отравились более 20 военных РФ. Причиной этому стало загрязнение питьевой воды после того, как оккупанты решили сэкономить на Донбассе.

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Тег Россия, Донбасс, разведка

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