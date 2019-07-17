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Россия усилила свою паспортизацию Донбасса: Путин подписал указ

17 июля, 19:01

Президент России расширил действие указа об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям оккупированного Донбасса

Владимир Путин
Владимир Путин. Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин расширил действие упрощенной системы предоставления российского гражданства жителям временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорится в указе "О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 29 апреля 2019 г. № 187 "Об отдельных категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке", который 17 июля был опубликован на сайте правовой информации РФ.

Согласно новому распоряжению из Кремля, упрощенная система предоставления российского гражданства теперь распространяется на всех жителей Донецкой и Луганской областей, а не только районов, которые находятся под контролем боевиков, как раньше.

Сайт "Сегодня" напоминает, что законодательство Украины не признает двойное гражданство граждан страны.


Напомним, что ранее Путин подписал указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для граждан Украины, постоянно проживающих в Крыму до его незаконной аннексии в 2014 году.

Мы также сообщали, что Путин ранее подписал закон, которым наделил себя правом предоставлять гражданство "соотечественникам" из стран, в которых происходят вооруженные конфликты.

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Тег Россия, Путин, оккупация, гражданство, паспорта, паспорты

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