Россия усилила свою паспортизацию Донбасса: Путин подписал указ
Президент России расширил действие указа об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям оккупированного Донбасса
Президент России Владимир Путин расширил действие упрощенной системы предоставления российского гражданства жителям временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
Об этом говорится в указе "О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 29 апреля 2019 г. № 187 "Об отдельных категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке", который 17 июля был опубликован на сайте правовой информации РФ.
Согласно новому распоряжению из Кремля, упрощенная система предоставления российского гражданства теперь распространяется на всех жителей Донецкой и Луганской областей, а не только районов, которые находятся под контролем боевиков, как раньше.
Сайт "Сегодня" напоминает, что законодательство Украины не признает двойное гражданство граждан страны.
Напомним, что ранее Путин подписал указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для граждан Украины, постоянно проживающих в Крыму до его незаконной аннексии в 2014 году.
Мы также сообщали, что Путин ранее подписал закон, которым наделил себя правом предоставлять гражданство "соотечественникам" из стран, в которых происходят вооруженные конфликты.
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