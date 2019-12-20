Россия усиливает боевиков на Донбассе ракетными комплексами

Противник даже не задумывается о прекращении огня и еще больше усиливается на передовой

/ Фото: Минобороны РФ

На днях на Донбасс скрытно въехала колонна военной техники, а теперь стало известно, что оккупационные войска на передовой усиливаются противотанковыми ракетными комплексами. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Российское оккупационное командование продолжает поддерживать в готовности к применению соединения и части "1 (Донецк), 2 (Луганск) АК ВС РФ" и усиливает боевые способности передовых подразделений.

В частности, проводятся тренировки артиллерийских подразделений оккупантов с отработкой скрытого выдвижения на подготовленные огневые позиции, управление огнем и нанесение огневого поражения подразделениям Объединенных сил. При этом, противник продолжает нарушать Минские договоренности по отводу 122-мм артиллерийских систем.

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В то же время российские оккупанты усиливают передовые позиции своих войск дополнительными расчетами противотанковых ракетных комплексов с целью нанесения потерь личному составу Объединенных сил и провоцирования открытия ответного огня.

Как сообщали новости "Сегодня", Россия усиливает боевиков снайперами. Оккупационные войска решили сменить тактику на передовой – от тяжелого вооружения перешли к не мене опасным стрелкам.

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