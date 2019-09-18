Россия ускоряет "паспортизацию" Донбасса: у оккупантов родился коварный план

Перед важными переговорами в «нормандском формате» Москва готовит себе «план Б»

Очередь у центра выдачи российских паспортов в Донецке. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Ранее боевики отказывались от российских паспортов, а теперь Россия пытается ускорить процесс "паспортизации", чтобы в т.н. "Л/ДНР" стало больше "новых россиян". Таким образом Кремль хочет иметь козырь в случае, если придется идти на уступки на переговорах. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Командование ВС РФ принимает меры для ускорения т.н. "паспортизации" населения на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях путем изменения порядка прохождения военной службы в составе "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ".

В частности, с 1 октября в подразделениях российско-оккупационных войск будут служить только военнослужащие с российскими паспортами и лица, которые начали оформлять российское гражданство в установленном порядке.

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Увеличением количества российских граждан на временно оккупированной территории за счет местных жителей Россия пытается усилить свои позиции на международных переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе. Кроме того, таким образом РФ планирует не допустить потери своего влияния в регионе в случае согласия Кремля на отдельные уступки по реализации Минских соглашений и сохраняет потенциал для дальнейшей агрессии против Украины.

Как сообщали новости "Сегодня", оккупанты угрожают боевикам Донбасса за отказ от российских паспортов. Оккупационные администрации разыскивают боевиков, у которых на руках все еще украинские паспорта.

Напомним, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов украинцам, которые проживают на временно оккупированных Россией территориях Донбасса. "Установить, что лица, постоянно проживающие на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство России в упрощенном порядке".

Стоит отметить, что двойное гражданство в Украине не признается законодательством.

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